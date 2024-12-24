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Общество

Как зимой бороться с проблемами со сном, рассказали в облздраве

27.12.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Уровень влажности и физические нагрузки могут помочь побороть проблемы со сном в зимнее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В зимний период в разгаре отопительный сезон и, как следствие, — «пересушивание» воздуха.

Чтобы скорректировать уровень влажности можно использовать увлажнители. Также качество сна улучшает и достаточная физическая нагрузка в зимний период. Например, благотворно влияют на засыпание пешие прогулки перед сном.

Кроме того, сейчас есть убедительные доказательства неэффективности и опасности «компенсационного» сна в выходные. Поэтому важно не менять режим дня в выходные по сравнению с рабочей неделей.

Правильный подход — выстраивать ритм сна и бодрствования таким образом, чтобы ежедневная продолжительность сна в рабочие дни не отличалась от этих показателей на выходных, и составляла не менее 7 часов.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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