Общество

Как зимой бороться с проблемами со сном, рассказали в облздраве

Уровень влажности и физические нагрузки могут помочь побороть проблемы со сном в зимнее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В зимний период в разгаре отопительный сезон и, как следствие, — «пересушивание» воздуха.

Чтобы скорректировать уровень влажности можно использовать увлажнители. Также качество сна улучшает и достаточная физическая нагрузка в зимний период. Например, благотворно влияют на засыпание пешие прогулки перед сном.

Кроме того, сейчас есть убедительные доказательства неэффективности и опасности «компенсационного» сна в выходные. Поэтому важно не менять режим дня в выходные по сравнению с рабочей неделей.

Правильный подход — выстраивать ритм сна и бодрствования таким образом, чтобы ежедневная продолжительность сна в рабочие дни не отличалась от этих показателей на выходных, и составляла не менее 7 часов.