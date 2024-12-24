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Общество

Глава Рослесхоза напомнил о штрафах за вырубку новогодних елей 

27.12.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

За незаконную рубку новогодней ели законом предусмотрена ответственность. Об этом рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

За одну срубленную в лесу елку нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией ели, напомнил глава Рослесхоза, пишет «Известия».

«За большой объем незаконной вырубки предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. То есть, могут посадить в тюрьму. Так что, еще раз напоминаю, что не стоит нелегально заготавливать елки», — отметил он  

Традиционно перед новогодними праздниками сотрудники лесной охраны увеличивают патрулирование лесных массивов, напомнил Иван Советников.   

«Ежедневно специалисты выезжают на участки леса, где уже были случаи незаконной рубки деревьев. Кроме того, усиливаем охрану и молодняка, подросших хвойных деревьев», — подчеркнул он. 

Глава Рослесхоза рекомендовал отправляться за новогодним деревом на елочный базар. Также, по его словам, в некоторых регионах, в том числе в Подмосковье, есть практика, когда можно самому или с семьей прийти в питомник, заключить договор купли-продажи, выбрать новогоднюю елочку и ее заготовить. 

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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