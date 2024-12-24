Общество

Акцию «В Новый год без долгов!» провели на псковском железнодорожном вокзале

Акция «В Новый год без долгов!» по информированию граждан о задолженностях и безопасных способах оплаты прошла в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Сотрудники органов принудительного исполнения совместно с сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте провели информационную акцию «В Новый год без долгов!» на территории железнодорожного вокзала города Пскова.

В ходе акции сотрудники органов принудительного исполнения проинформировали граждан о возможности получения достоверных сведений о наличии задолженностей путем использования официального сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.

Во время проведения информационной акции особое внимание уделено разъяснению о безопасных способах перевода денежных средств в счет оплаты задолженности по исполнительным производствам.

Кроме того, гражданам разъяснены способы обращения в службу судебных приставов, порядок предварительной записи на личный прием, нововведения, которые позволят сторонам исполнительного производства направлять в службу заявления, ходатайства, объяснения и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

Всем участникам акции сотрудники ведомства раздавали информационные памятки о правилах использования электронных сервисов ФССП России.