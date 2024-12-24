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Общество

В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз

27.12.2024 10:10|ПсковКомментариев: 0

Сбер подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение уходящего года. С начала года количество ежемесячных транзакций увеличилось в 14 раз: с почти 500 тыс. в январе до более 6 млн. в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

С начала года сервисом воспользовались более 2 миллионов россиян. Лидеры рейтинга городов по общему количеству транзакций, предсказуемо, Москва и Санкт-Петербург. Однако большая часть оплат приходится на регионы — 76%. На Москву пришлось 18%, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 7%.

Самыми «улыбчивыми» городами страны стали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Северодвинск. Здесь зафиксировано наибольшее количество транзакций на душу населения. Также в топ-10 вошли, в порядке убывания, Сыктывкар, Красногорск, Иркутск, Екатеринбург, Архангельск, Кострома и Тюмень.

Самая крупная покупка по биометрии в этом году — легковой автомобиль за 5,7 миллиона рублей в Санкт-Петербурге. А самый большой чек за ювелирные изделия, стоимостью свыше 2 миллионов рублей, оплатил улыбкой клиент из Москвы.

Чаще всего россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после окончания рабочего дня — с 16:00 до 20:00. Еще один всплеск активности отмечается с 8:00 до 10:00. Это совпадает с распределением оплат по категориям: наиболее часто жители нашей страны расплачиваются улыбкой в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах, а также в аптеках. Чаще всего россияне пользовались услугой в сетях магазинов «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и в аптеке «Апрель».

С декабря 2024 года оплатить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбер уже установил 1 миллион биотерминалов для оплаты улыбкой и в следующем году продолжит развивать инфраструктуру.

Согласно аналитике Сбера, за 4-й квартал 2024 года в СЗФО с помощью «улыбки» оплатили покупки более 1,2 млн раз. Этот показатель на 30% превышает данные 3-го квартала.

«Будущее — за технологиями, они работают на людей и делают их жизнь проще и удобнее. Биоэквайринг в этом направлении — очень важный шаг. Если биометрия в ближайшие несколько лет продолжит развиваться такими же темпами, она может стать способом оплаты первого выбора. Уже сегодня это самый безопасный инструмент безналичных расчетов. Алгоритмы сервиса не позволят совершить оплату по фотографии, изображению на смартфоне или с помощью маски», — сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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