Общество

Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове

На площади аэропорта Пскова будет установлен памятник княгине Ольге, созданный скульптором Виталием Шановым. Проект монумента получил одобрение Градостроительного совета, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Виталий Шанов знаменит своими работами по всей России. Он является автором барельефов и фасадных скульптур Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве, а также памятника Александру Невскому с дружиной в деревне Самолва Псковской области. Скульптор задумал святую Ольгу как строгую и одновременно добрую княгиню, которая по-матерински встречает в аэропорту туристов и псковичей и благословляет уезжающих на удачное путешествие», - рассказал Борис Елкин.

Монумент займёт своё место в центре привокзальной площади, как только будет завершено благоустройство.

Градсовет однозначно решил, что памятник гармонично впишется в обновлённое пространство, заключил Борис Елкин.

Напомним, в Пскове уже есть два памятника княгине Ольге. Работа скульптора Вячеслава Клыкова была открыта на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи. Днем ранее напротив гостиницы «Рижская» был открыт другой памятник княгине Ольге - работы скульптора Зураба Церетели.