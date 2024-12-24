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Общество

На заседании профильного Совета обсудили основные направления развития добровольчества Псковской области

27.12.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

В региональном Доме молодежи прошло очередное заседание Совета по развитию добровольчества на территории региона, созданного по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В четверг, 26 декабря, представители региональной власти, исполнительных органов области, общественных организаций и объединений обсудили актуальные направления деятельности волонтеров. Возглавила заседание заместитель губернатора Ольга Тимофеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Вице-губернатор обратила внимание, что в Псковской области развитию и поддержке волонтерского движения уделяется особое внимание.

«На уровне федерального центра, Росмолодежи мы постоянно получаем высокие оценки за проводимую работу. Совет создан для того, чтобы мы могли быстро реагировать на изменения, происходящие в этой сфере, и оперативно принимать необходимые решения», — отметила Ольга Тимофеева.

Одной из главных задач в области добровольчества в ближайшее время она назвала объединение волонтеров: «Не все добровольцы зарегистрированы на сайте добро.рф. Кто-то плетет сети и вяжет носки участникам СВО, помогает нуждающимся, официально не заявляя об этом. Но нам важно выделить и отметить их работу, дать понять, что этот труд очень важен».

В рамках заседания директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева проинформировала, что в настоящее время на всероссийской платформе зарегистрировано свыше 20,7 тысячи волонтеров. В основном они оказывают помощь участникам СВО, содействуют в социализации военнослужащих, помогают жителям приграничных и исторических регионов РФ, оказывают поддержку людям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Работа организована в областных и муниципальных центрах добровольчества, доброцентрах и штабах #МыВместе. Многие вопросы отрабатываются в индивидуальном порядке.

Сейчас в регионе проводится акция «Новый год в каждый дом», в рамках которой волонтеры создают новогоднее настроение для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, для пожилых людей, у которых нет рядом родных, для семей мобилизованных и самих военнослужащих. 

Алеся Михачева указала на необходимость увеличения числа активных волонтеров в регионе и усиления работы над проектной деятельностью.

Врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в ходе заседания отметил активность жителей региона в специальном конкурсном отборе добровольческих заявок. За короткий срок на пилотный конкурс заявились 27 человек. Призовой фонд в 1 млн рублей разделили 11 победителей.

«Каждый проект получил до 100 тысяч рублей. Это достаточно весомый вклад в организацию мероприятий по поддержке добровольчества», — рассказал Дмитрий Яковлев. Он особо подчеркнул, что победителями конкурса стали проекты не только Пскова и Великих Лук, но и Новоржевский и Плюсский муниципальные округа, Великолукский и Себежский районы.

«Это говорит о большой вовлеченности молодежи в волонтерскую деятельность в различных муниципальных образованиях области», — добавил руководитель комитета.

В рамках заседания участники Совета спланировали свою работу в части подготовки к проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: #добровольцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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