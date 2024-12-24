Общество

В новом году отделение профилактики Псковской городской поликлиники будет работать ежедневно

Отделение профилактики Псковской городской поликлиники (улица Кузбасской Дивизии, 22) в новом году будет работать в выходные дни — субботу и воскресенье — с 9:00 до 14:00. Такой режим работы начнет действовать с 11 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В будние дни посетить отделение можно с 8:00 до 19:00. В один день и в одном месте можно пройти первый этап диспансеризации, который в зависимости от возраста включает в себя: клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

По результатам первого этапа диспансеризации, в зависимости от выявленной патологии, назначается второй этап диспансеризации. Также на базе отделения медицинской профилактики можно пройти углубленную диспансериазцию (для тех, кто перенес COVID-19) и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин до 49 лет.

Отделение медицинской профилактики принимает всех жителей Псковской области.

Капитальный ремонт отделения и его оснащение современной техникой стало возможно благодаря национальному проекту «Здравоохранение».