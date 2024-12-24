Общество

«Пыяла» и «Ягода малинка» стали самыми популярными песнями у псковичей — аналитики

Жители Пскова не стали добавлять новогоднее настроение в треки, заменяющие гудок —зимние мелодии, по данным на декабрь, составили лишь 1,6% от всей музыкальной базы сервиса «Замени гудок». При этом самыми популярными песнями среди псковских меломанов стали треки группы АИГЕЛ «Пыяла» и певца Хабиба «Ягода малинка». Эти композиции чаще всего устанавливали на мобильные номера абоненты МегаФона, подтверждают обезличенные данные аналитиков компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

В целом по итогам года среди жителей Пскова лидировала песня группы АИГЕЛ «Пыяла», ставшая одним из самых запоминающихся саундтреков нашумевшего сериала «Слово пацана». Её вместо гудка устанавливали 51% женщин и 49% мужчин, использующих сервис. Вторую строчку занял хит Хабиба «Ягода малинка», популярный у мужчин (56% против 44% женщин). На третьем месте оказался трек Татьяны Куртуковой «Матушка», который предпочли 54% женщин и 46% мужчин.

Интересно, что композиция DJ SMASH и NIVESTA «Позвони», которая в прошлом году занимала третью строчку, в 2024 году спустилась на пятую позицию. Четвертое место за ремиксованной версией трека Dubai музыканта DNDM.

При этом уже ставшие культовыми песни «По барам» и «Царица» Anna Asti, возглавлявшие топ в 2023 году, в этом сместились на седьмую и восьмую позиции. Любопытно, что если «По барам» с небольшим перевесом выбирали женщины (53% против 47% мужчин), то «Царица» чаще стояла на гудке у мужчин (56% против 44% женщин).

Гудки на музыкальные композиции чаще других предпочитают менять мужчины в категориях 40-59 лет и старше (более 62%). При этом среди молодых людей 18-39 лет сервис популярнее у женщин 18-39 лет (41%).

Сервис «Замени гудок» позволяет установить мелодию вместо гудков, который слышит звонящий. Сейчас услуга включает в себя более 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. Гудки на музыкальные композиции чаще других предпочитают менять мужчины в категориях 40-59 лет и старше (более 62%). При этом среди молодых людей 18-39 лет сервис популярнее у женщин 18-39 лет (41%).