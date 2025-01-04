Общество

Здоровье и долголетие залогом успеха считают 57% псковичей — опрос

К выходу нового сезона сериала «Успешный» аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС опросили жителей Псковской области и выяснили, как они определяют успех, что делает их счастливыми и как бы они распорядились внезапно появившейся большой суммой денег. Исследование показало, что почти половина псковичей уверены, что счастье зависит от количества денег. Также основными поводами для радости стали здоровье и семейное благополучие.

Фото: МТС

57% жителей Псковской области уверены, что успех заключается в семейном счастье. Для 55% опрошенных — это материальное благополучие. 58% опрошенных основным фактором успеха назвали здоровье и долголетие.

Больше половины жителей региона назвали деньги главным показателем счастья — этот вариант выбрали 59%. Больше всего опрошенных (58%) ответили, что счастливыми их делает семья. 44% жителей Псковской области уверены, что счастливыми их делает здоровье. Хобби и увлечения стали основным фактором для счастья у 28% опрошенных, а путешествия — у 22%. При этом почти половина жителей региона 46% уверены, что счастье напрямую зависит от денег, из них 57% — мужчины, а 43% — женщины.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, что внезапно получив крупную сумму денег, более половины псковичей потратили бы ее на улучшение жилищных условий (63%). 40% опрошенных вложили бы деньги в инвестиции, 36% — потратили бы их на путешествие, а 25% — на подарки близким людям. Только 11% опрошенных потратили бы крупную сумму на образование.

1 января в онлайн-кинотеатре KION выходит продолжение комедии «Успешный» от создателей «Полицейского с Рублевки» про актуальную тему коучинга и инфобизнеса, и 80% жителей региона хотели бы посмотреть сериал, в котором герой-неудачник по жизни выдает себя за бизнес-тренера и учит миллиардера искренне радоваться жизни и быть счастливым. При этом лишь 14% псковичей признались, что обращались к представителям инфобизнеса.

87% жителей Псковской области не готовы в будущем обратиться к услугам коучей, наставников и представителей марафонов, а 13% рассматривают эту возможность вероятной.

Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION. В опросе приняли участие 2000 респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.