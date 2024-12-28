Общество

Каждый пятый пскович уже прочел астрологический прогноз на 2025 год — опрос

Каждый пятый пскович уже изучил астрологический прогноз на 2025 год: доверяющих и скептиков примерно поровну. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активных горожан из Пскова.

Большинство экономически активных жителей Пскова не проявляют интереса к астрологическим прогнозам на 2025 год — таких 80%. Однако каждый пятый горожанин (20%) уже ознакомился с этими предсказаниями: 11% верят в них, а 9% — скорее не верят.

Мужчины немного чаще женщин интересуются гороскопами на 2025 год: 23% против 18%. При этом среди мужчин больше скептиков — 12% против 6% среди женщин.

Псковичи в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них в 2,5 раза реже, чем респонденты старше 45 лет.

Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди псковичей с доходами от 100 тысяч рублей в месяц — 95%.