Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Псков-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
«Корона "Мисс Псков" может стать твоей! Мечтаешь заявить о себе, получить контракты с брендами и представить наш город на главном конкурсе страны? Твой шанс настал! Легендарный конкурс "Мисс Псков" объявляет о старте кастинга на новый сезон! Ты мечтаешь о грандиозной трансформации, уверенности в себе и сиянии на главной сцене? Это твой шанс! Это не просто кастинг, это твоя первая ступень к невероятным изменениям. Мы ждем именно тебя, чтобы вместе пройти 2 месяца незабываемой подготовки, где каждая обретет внутреннюю силу, раскроет свою уникальность и по-новому расцветет!» - отметили организаторы.
Что ждет участниц на пути к короне:
- Интенсивные тренировки по танцам, чтобы каждое движение было грациозным и уверенным.
- Обучение актерскому мастерству для раскрытия харизмы и естественности.
- Занятия по вокалу и искусству речи, чтобы голос звучал завораживающе и убедительно.
- Много других полезных мастер-классов и секретов красоты, которые помогут стать настоящей звездой.
Главный приз конкурса - сертификат на 100 000 рублей.
Приглашаются фотогеничные девушки старше 16 лет с желанием победить.
Предварительная регистрация личным сообщением в группе МИСС ПСКОВ конкурса МИСС РОССИЯ или по телефону: 8-911-350-19-14.