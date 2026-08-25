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Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Псков-2026»

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Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Псков-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия. 

«Корона "Мисс Псков" может стать твоей! Мечтаешь заявить о себе, получить контракты с брендами и представить наш город на главном конкурсе страны? Твой шанс настал! Легендарный конкурс "Мисс Псков" объявляет о старте кастинга на новый сезон! Ты мечтаешь о грандиозной трансформации, уверенности в себе и сиянии на главной сцене? Это твой шанс! Это не просто кастинг, это твоя первая ступень к невероятным изменениям. Мы ждем именно тебя, чтобы вместе пройти 2 месяца незабываемой подготовки, где каждая обретет внутреннюю силу, раскроет свою уникальность и по-новому расцветет!» - отметили организаторы.

Что ждет участниц на пути к короне:

  • Интенсивные тренировки по танцам, чтобы каждое движение было грациозным и уверенным.
  • Обучение актерскому мастерству для раскрытия харизмы и естественности.
  • Занятия по вокалу и искусству речи, чтобы голос звучал завораживающе и убедительно.
  • Много других полезных мастер-классов и секретов красоты, которые помогут стать настоящей звездой. 
«Это возможность не только развить свои таланты, но и найти новых подруг, получить ценный опыт и сделать шаг к своей мечте. Мы с радостью ждем тебя в нашей большой и поддерживающей семье "Мисс Псков"! Не упусти свой шанс стать частью истории и показать всему Пскову свою неповторимую красоту и талант!» - призвали организаторы.

Главный приз конкурса - сертификат на 100 000 рублей.

Приглашаются фотогеничные девушки старше 16 лет с желанием победить.

Предварительная регистрация личным сообщением в группе МИСС ПСКОВ конкурса МИСС РОССИЯ или по телефону: 8-911-350-19-14.

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