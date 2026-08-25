«В фокусе»: Проекты благоустройства Островского округа-2026

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе».

Гость студии – глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним проекты благоустройства, реализуемые в муниципалитете в этом году, а также планирующиеся к реализации.

Одним из ведущих проектов по благоустройству в нашей стране в последние годы стал ФКГС. Как он зарекомендовал себя на территории Островского округа? Какие территории удалось благоустроить в последние годы? Надо ли, по мнению Дмитрия Быстрова, привлекать население к голосованию за территории, подлежащие благоустройству, или власти и сами могут принять решение? Какой объект выбрали на следующий год, и в чем концепция проекта?