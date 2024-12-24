Общество

Приемную Деда Мороза и ярмарку мастеров организуют в торговых центрах Пскова

Торговый центр «Максимус» и торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приготовили праздничные программы 28 и 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от организаторов.

Детей и взрослых приглашают на встречу с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, которая состоится сегодня, 28 декабря, в ТЦ «Максимус» на Октябрьском проспекте, 54.

Приемная Деда Мороза будет работать с 15.00 у центральной елки на уличной площадке. Вход свободный.

Завтра, 29 декабря, в ТРК «Акваполис» пройдет ярмарка мастеров. «Думается, ярмарка может стать отличным подспорьем при поиске подарков. На ней будут представлены авторские работы псковских мастеров. Многообразие и разнообразие ярмарки вас приятно удивит!» - отметили организаторы.

Время работы ярмарки — с 10.00 до 17.00. Вход свободный.