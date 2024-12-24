Общество

Новогодняя межнациональная ёлка пройдет в Пскове

В Доме офицеров Пскова 29 декабря состоится новогодняя межнациональная ёлка для детей из различных диаспор и землячеств города Пскова. Мероприятие организовано в рамках гранта СОНКО. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община "Урарту"», председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области Меружан Вермишян.

На праздник приглашены дети представителей чеченской, литовской, еврейской, туркменской и других диаспор.

«В большом зале состоится торжественное открытие мероприятия, включающее поздравления и концерт. Ансамбль исполнит танцы, песни и стихотворения, а также представит небольшой концерт. После этого детям раздадут сладкие подарки. Затем дети будут переведены в малый зал, где их ждёт программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 300 детей», - рассказал Меружан Вермишян.

Мероприятие организовано псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община "Урарту"» при поддержке правительства Псковской области.