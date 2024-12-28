Активистки «Женского движения Единой России» поздравили с Новым годом пациентов псковского госпиталя

В преддверии Нового года активистки «Женского движения Единой России» передали более 200 подарков в военный госпиталь Пскова, поздравили персонал и находящихся на лечении бойцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фотографии: «Единая Россия»
К поздравлению присоединились администрация и центр добровольчества Псковского района, «Серебряные волонтеры», уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.
Накануне волонтеры помогали формировать подарочные пакеты, куда складывали конфеты, мандарины, а также носки, трусы, футболки и детские письма. Для докторов и медицинского персонала женщины привезли пироги, а артисты Псковского районного центра культуры выступили в клубе госпиталя с праздничным концертом.
Встреча с бойцами, проходящими лечение в госпитале, стала традицией для псковских активисток «Женского движения Единой России». Они посещают это учреждение накануне каждого значимого праздника, приносят для бойцов подарки.
«Сегодня мы пришли в госпиталь с подарками, чтобы пожелать ребятам скорейшего выздоровления, подарить им немного тепла, добра. Это очень важно. Мы хотим сделать их настроение праздничным несмотря на то, что они находятся далеко от дома. Уверена, что внимание и подарки будут вдохновлять наших бойцов и способствовать скорейшему выздоровлению», – отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, активистка «Женского движения Единой России» Наталия Соколова.