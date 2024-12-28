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Общество

Активистки «Женского движения Единой России» поздравили с Новым годом пациентов псковского госпиталя

28.12.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года активистки «Женского движения Единой России» передали более 200 подарков в военный госпиталь Пскова, поздравили персонал и находящихся на лечении бойцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: «Единая Россия»

К поздравлению присоединились администрация и центр добровольчества Псковского района, «Серебряные волонтеры», уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Накануне волонтеры помогали формировать подарочные пакеты, куда складывали конфеты, мандарины, а также носки, трусы, футболки и детские письма. Для докторов и медицинского персонала женщины привезли пироги, а артисты Псковского районного центра культуры выступили в клубе госпиталя с праздничным концертом. 

Встреча с бойцами, проходящими лечение в госпитале, стала традицией для псковских активисток «Женского движения Единой России». Они посещают это учреждение накануне каждого значимого праздника, приносят для бойцов подарки. 

«Для нас, женщин как хранительниц очага, важно выразить ребятам слова поддержки. В госпитале находятся мужчины со всей страны, и мы хотим им пожелать добра, счастья, тепла. Очень хочется, чтобы они все поскорее вернулись домой к своим родным и близким. Для нас это важно, потому что в сердце каждой женщины одно из самых главных – это помощь. Помощь бойцам на фронте. Для них, для каждого это тепло родного дома и очага. Мы видим, как у них сегодня светятся глаза, и хотим, чтобы наши внимание и подарки принесли им немножечко радости и счастья, чтобы они скорее пошли на поправку. Они наша надёжа и опора. Мы с большой радостью через них передаем привет всей стране. Эти ребята находятся далеко от своих родных и близких, а мы дарим чуточку женского счастья, доброты и тепла, и хотим поздравить с праздником, чтобы в новом году они были здоровы и счастливы», – сказала региональный координатор «Женского движения Единой России» Наталья Юрченко.
 

«Сегодня мы пришли в госпиталь с подарками, чтобы пожелать ребятам скорейшего выздоровления, подарить им немного тепла, добра. Это очень важно. Мы хотим сделать их настроение праздничным несмотря на то, что они находятся далеко от дома. Уверена, что внимание и подарки будут вдохновлять наших бойцов и способствовать скорейшему выздоровлению», – отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, активистка «Женского движения Единой России» Наталия Соколова.

Пресс-портрет
Соколова Наталия Викторовна Юрченко Наталья Александровна депутат Псковской городской Думы по округу №8, директор ГТРК «Псков»
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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