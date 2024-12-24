Общество

Более 9 тысяч детей в Псковской области посетили Губернаторские елки

Более 9 тысяч детей в Псковской области посетили Губернаторские елки. Традиционные новогодние представления в регионе организуют для ребят из многодетных малообеспеченных семей, семей участников СВО, детей-инвалидов и некоторых других категорий, которые нуждаются в особом внимании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Великолукский драматический театр

Порядка 6 тысяч ребят стали зрителями ледового шоу «По щучьему велению» в Ледовом дворце Пскова, которое соединило в себе цирковые трюки и театральное искусство. Ребята и их родители смогли насладиться красочными декорациями — гигантским волшебным ведром, печкой-самоходкой с паровозным гудком и сказочным теремом. На ледовой арене артисты продемонстрировали захватывающие номера, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование.

В Великолукском драматическом театре прошли показы спектакля «Серебряное копытце» по сказу Павла Бажова, которые смогли увидеть еще около 3 тысяч детей. Перед началом спектакля дети стали участниками игровой программы «Маскарад». Юных великолучан ждало представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика и снежинок.

Ребята также приглашались и на праздничные новогодние представления в муниципальных образованиях.

Кроме того, детям отдельных категорий в Псковской области вручены более 32 тысяч сладких новогодних подарков. Более 14,5 тысячи — дети участников специальной военной операции. В канун Нового года сладкий подарок также получили дети-инвалиды, ребята из многодетных малообеспеченных семей, воспитанники учреждений социального обслуживания. В этом году категории детей, которые получили сладкие новогодние подарки, расширены. В частности, поднят возраст до 17 лет включительно.