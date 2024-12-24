Общество

В Псковской области наградами Минстроя отметили вклад специалистов в реализацию программы ФКГС

В правительстве Псковской области наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметили команду региона, принимавшую активное участие в организации и проведении всероссийского онлайн-голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова благодарности и благодарственные письма Минстроя вручил его заместитель Игорь Шатурный. Торжественное мероприятие прошло в пятницу, 27 декабря.

Вице-губернатор отметил существенный вклад сотрудников областного правительства, регионального комитета по строительству и ЖКХ , работников строительной и коммунальной сфер, представителей некоммерческих организаций и общественников в организацию одного из ключевых мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдельную признательность он выразил за проведение информационной кампании.

«За 6 лет в Псковской области, в том числе благодаря программе "ФКГС“, в порядок приведено более 500 общественных территорий. Люди видят, как меняется область, поэтому с каждым годом все больше вовлекаются в эту работу. Так, в 2023 году во всероссийском голосовании приняли участие 65 тысяч жителей региона. В этом — уже свыше 73 тысяч человек. На следующий год тоже ставим перед собой серьезные цели, ведь президент поддержал продление программы "Формирование комфортной городской среды“ до 2030 года. Одной командой под руководством губернатора мы обязательно справимся с теми задачами, которые перед нами будут поставлены», — сказал Игорь Шатурный и поблагодарил участников торжественной церемонии за работу.

Напомним, в 2024 году в Псковской области было благоустроено 37 общественных территорий, за которые граждане отдали свои голоса в рамках онлайн-голосования. Это маленькие уютные скверы и пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, фонтаны, места памяти и парки. В следующем году будет приведено в нормативное состояние еще 30 общественных пространств.