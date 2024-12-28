Общество

Инспектор ПДН навестила псковские семьи в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

В преддверии новогодних праздников инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Псковскому району совместно с консультантом по делам несовершеннолетних администрации Псковского района посетила семьи, проживающие на территории района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» была организована с целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганды здорового образа жизни.

Инспектор ПДН поздравила детей с наступающими праздниками и вручила им подарки. В ходе визита она также провела профилактические беседы с детьми и их родителями о важности соблюдения здорового образа жизни, ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и административных правонарушений.