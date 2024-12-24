Мэр Москвы наградил генерального директора «Россети Северо-Запад» за плодотворную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил генерального директора «Россети Северо-Запад» Вячеслава Торсунова почетной грамотой за плодотворную работу в правительстве столицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: ПАО «Россети Северо-Запад»
Напомним, ранее глава сетевой компании занимал пост руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» избрал генеральным директором компании Вячеслава Торсунова на заседании 24 декабря.
До этого обязанности генерального директора исполнял главный инженер «Россети Северо-Запад» Денис Ягодка.