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Общество

Правила получения информации из загсов госорганами уточнили

29.12.2024 09:26|ПсковКомментариев: 0

Федеральная служба безопасности наравне с другими ведомствами получила доступ к базам записей актов гражданского состояния. Правила получения информации госорганам из загсов уточнили.

Единый государственный реестр ЗАГС запустили на территории России в октябре 2018 года. Это единая база, в которой хранятся сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени граждан с 1926 года. Оператором реестра выступает федеральная налоговая служба.

В августе этого года доступ к сведениям из этой базы наравне с другими ведомствами получила федеральная служба безопасности — вступил в силу соответствующий закон. По действующим нормам, сведения о регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, перемены имени также могут получать МВД, минздрав, росстат, минцифры и исполнительные органы власти регионов. Запросить эту информацию также вправе социальный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и избиркомы.

Вслед за изменениями в законодательстве Правительство скорректировало правила предоставления сведений из госреестра ЗАГС. В перечень органов, имеющих доступ к этой информации, включили федеральную службу безопасности. В приложении к правилам подробно указаны конкретные сведения, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, которые могут получать госорганы — реквизиты конкретных документов, внесенные в них изменения и так далее.

Внесенные изменения в законодательство и новое постановление кабмина помогут бороться с несколькими категориями преступников, сказал «Парламентской газете» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Это позволит вычислять коррупционные связи, в том числе в рамках антикоррупционных расследований, алиментщиков, которые пытаются уклониться от своих обязанностей, поменяв фамилию», — отметил парламентарий. Новые полномочия ФСБ, по его словам, нужны для лучшего раскрытия экономических преступлений, борьбы с терроризмом, его финансированием.

«Это не получится без возможности быстро получать настоящую дату рождения, актуальные сведения о смене имени, заключении и расторжении брака. Теперь преступники не смогут легко корректировать свои персональные данные, чтобы замести следы», — подчеркнул Выборный.

Теги: #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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