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Новогодняя елка главы города состоялась в Пскове. ФОТО

Торжественная Ёлка Главы города состоялась 29 декабря в Городском культурном центре. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новогоднее представление для организовали детей из семей участников СВО, погибших при исполнении воинского и служебного долга, а также для детей, обладающих значительными интеллектуальными и творческими способностями, достигшими наилучших результатов в образовательной деятельности, в сфере науки, культуры и искусства, победителей спортивных соревнований высшего уровня и детей с ограниченными возможностями здоровья.

С приветственным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин.

«Я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом! Сегодня в преддверии праздника, хоть у нас не очень новогодняя погода, но вроде, дай Бог, будет хорошая на Новый Год. Поэтому всем я вам желаю удачи, успехов, радуйте родителей. Самое главное - это наши дети, поэтому берегите их, родители. Балуйте их, в меру конечно же. И, конечно же, простого человеческого счастья детишкам. Вам чудес в Новом году, чтобы Дед Мороз принес то, что вы хотели, и чтобы все ваши мечты сбывались. Но после замечательного выступления будет у вас еще и сладкий подарок. Поэтому всех с наступающим Новым годом, с праздником!» – выступил с поздравлением Борис Елкин.

Далее состоялось театрализованное представление и вручение сладких подарков детям.