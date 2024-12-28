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Общество

Кинологи предупредили о смертельной опасности новогодних украшений для собак

29.12.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

Съеденные новогодние украшения собакой могут нанести животному серьезные травмы внутренних органов или отравление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в российской синологической федерации.

«Новогодние украшения могут стать не только причиной проблем с ЖКТ у собаки, но и серьезных отравлений и травм. Если в вашем доме живет питомец, необходимо внимательно выбирать праздничные декорации. Избегайте висящих электрических проводов, гелевых шариков и других украшений, в состав которых входят токсичные вещества. Минимизируйте контакт любимца с елкой и постарайтесь не использовать мишуру и стеклянные игрушки», – советует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Фигуры из пластика

Дед мороз, снеговик или Снегурочка, снежинки и другие фигуры из пластика могут быть опасными для собак. Изделия из вспененного поливинилхлорида могут показаться собаке идеальными для жевания, что может быть токсично для питомца. Химические вещества, которые придают пластику упругость, – это фталаты. Отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Если собака проглотит разжеванную фигуру, это может закончится серьезным отравлением и другими опасными для жизни собаки состояниями.

Электрические гирлянды

Очень важно развешивать электрические гирлянды в местах, недосягаемых для питомца. Некоторые собаки, особенно молодые щенки, любят пробовать на зуб все, что попадется их глазу. Если питомец перегрызет гирлянду, подключенную в сеть, есть риск удара током.

Искусственный снег

Искусственный снег, распыляемый из баллончика, может быть вредным для животного. В его составе могут содержаться различные парфюмерные и косметические добавки, при контакте с кожей питомца может начаться аллергическая реакция. Кроме того, такой снег может выделять токсические вещества, если у питомца (или человека) есть заболевания органов дыхания и склонность к аллергии, это может вызывать чихание и кашель. 

Некоторые также покупают искусственный снег для декораций, он представляет собой порошок, который при добавлении воды разбухает и превращается в массу, похожую на снег. Эти мелкие частицы может проглотить собака, если у нее будет контакт к декорациям, с использованием искусственного снега.

Дождик и серпантин

Эти украшения лучше не использовать, если в доме есть собака. Дело в том, что любой проглоченный предмет, который представляет собой нить или шнурок, может стать причиной гибели животного. Из-за того, что в ходе естественной перистальтики петли кишечника могут как бы нанизываться на дождик или серпантин. Дождик в этом случае особо опасен, поскольку может порезать кишечник в местах соприкосновения. Если вы знаете, что питомец проглотил дождик или серпантин, немедленно отправляйтесь в ветеринарную клинику. Есть высокий риск развития перитонита, что может привести к гибели собаки.

Украшая свой дом к Новому году, будьте внимательны, старайтесь выбирать безопасный декор, это позволит предотвратить несчастные случаи и уберечь собаку от травм

Теги: #Новый год #безопасность #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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