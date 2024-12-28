Общество

Похитивший пять тысяч рублей у пенсионерки мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет

В Пыталовском муниципальном округе прокурором признано законным решение о возбуждении уголовного дела по краже мужчиной пяти тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Неустановленное лицо в целях хищения чужого имущества, находясь в поселке Белорусском (Пыталовский муниципальный округ), обманным путем (путем продажи товара по завышенной цене) завладело денежными средствами пенсионерки в размере 5 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Санкция ч.1 ст.159 УК РФ предусматривает наказание лишение свободы на срок до 2 лет.