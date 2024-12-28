Общество

Подозреваемых в хищении задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемых в хищении задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

28 декабря сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в краже из гипермаркета.

Около 17 часов росгвардейцы получили информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 38-летнюю женщину и 29-летнего мужчину, которые похитили из торгового зала конфеты общей стоимостью 1 553 рубля.

По факту кражи проводится проверка.