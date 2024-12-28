Опубликован график работы псковской городской больницы в праздничные дни

Опубликован график работы псковской городской поликлиники в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом поликлиника сообщила в своих соцсетях.
Структурное подразделение – поликлиника 1 (ул. Кузнецкая, д.19)
29 декабря 2024 – выходной день.
30 декабря 2024 – по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
31 декабря 2024 – по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.
01 января 2025 – по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.
02 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
Прием: врача-оториноларинголога, врача-уролога, врача-офтальмолога, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ, кабинет функциональной диагностики ЭКГ
03 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
Прием: врача-офтальмолога, врача-хирурга, врача-кардиолога, рентген-кабинет.
04 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
05 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
Прием врача-эндоскописта.
06 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ, кабинет функциональной диагностики ЭКГ).
07 января 2025 – по графику выходного дня с 09.00 до 14.00.
08 января 2024 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
Структурное подразделение – поликлиника 2 (ул. Коммунальная, д.23)
29 декабря 2024 – выходной день.
30 декабря 2024 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики ЭКГ).
31 декабря 2024 – по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.
Прием: врача-невролога
01 января 2025 - по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.
02 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
Прием: врача-онколога.
03 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория, кабинет функциональной диагностики ЭКГ).
04 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория, рентген кабинет).
05 января 2025 – выходной день.
06 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет функциональной диагностики ЭКГ, рентген-кабинет).
Прием врача-оториноларинголога, врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог.
07 января 2025 – по графику выходного дня с 09.00 до 14.00.
08 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.
Прием врача-офтальмолога.
Структурное подразделение – поликлиника 3 (ул. Индустриальная, д.8)
29 декабря 2024 – по графику выходного дежурства с 9.00 до 16.00.
Прием: врача-оториноларинголога.
30 декабря 2024 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория).
Прием: врача-офтальмолога.
31 декабря 2024 - по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.
01 января 2025 - по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.
02 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория).
03 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет функциональной диагностики ЭКГ, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ)
Прием: врача-хирурга.
04 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ).
Прием: врача-хирурга.
05 января 2025 – выходной день.
06 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория, кабинет функциональной диагностики ЭКГ, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ, рентген-кабинет).
Прием: врач-хирург.
07 января 2025 - по графику выходного дня с 09.00 до 14.00.
08 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.