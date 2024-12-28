Общество

Опубликован график работы псковской городской больницы в праздничные дни

Опубликован график работы псковской городской поликлиники в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом поликлиника сообщила в своих соцсетях.

Структурное подразделение – поликлиника 1 (ул. Кузнецкая, д.19)

29 декабря 2024 – выходной день.

30 декабря 2024 – по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

31 декабря 2024 – по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.

01 января 2025 – по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.

02 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

Прием: врача-оториноларинголога, врача-уролога, врача-офтальмолога, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ, кабинет функциональной диагностики ЭКГ

03 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

Прием: врача-офтальмолога, врача-хирурга, врача-кардиолога, рентген-кабинет.

04 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

05 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

Прием врача-эндоскописта.

06 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ, кабинет функциональной диагностики ЭКГ).

07 января 2025 – по графику выходного дня с 09.00 до 14.00.

08 января 2024 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

Структурное подразделение – поликлиника 2 (ул. Коммунальная, д.23)

29 декабря 2024 – выходной день.

30 декабря 2024 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики ЭКГ).

31 декабря 2024 – по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.

Прием: врача-невролога

01 января 2025 - по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.

02 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

Прием: врача-онколога.

03 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория, кабинет функциональной диагностики ЭКГ).

04 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория, рентген кабинет).

05 января 2025 – выходной день.

06 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет функциональной диагностики ЭКГ, рентген-кабинет).

Прием врача-оториноларинголога, врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог.

07 января 2025 – по графику выходного дня с 09.00 до 14.00.

08 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.

Прием врача-офтальмолога.

Структурное подразделение – поликлиника 3 (ул. Индустриальная, д.8)

29 декабря 2024 – по графику выходного дежурства с 9.00 до 16.00.

Прием: врача-оториноларинголога.

30 декабря 2024 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория).

Прием: врача-офтальмолога.

31 декабря 2024 - по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.

01 января 2025 - по графику выходного дня с 09.00 до 15.00.

02 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория).

03 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет функциональной диагностики ЭКГ, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ)

Прием: врача-хирурга.

04 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ).

Прием: врача-хирурга.

05 января 2025 – выходной день.

06 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, медицинские бригады, вакцинация по предварительной записи, процедурный кабинет, лаборатория, кабинет функциональной диагностики ЭКГ, кабинет ультразвуковой диагностики УЗИ, рентген-кабинет).

Прием: врач-хирург.

07 января 2025 - по графику выходного дня с 09.00 до 14.00.

08 января 2025 - по графику рабочей субботы с 09.00 до 16.00.