Общество

Активисты областных профсоюзов поздравили детей с Новым годом

В рамках акции «Подари ребенку праздник» активисты псковского облсовпрофа посетили центр социального образования №2 в Пыталово и центр социального обслуживания Островского района. Об этом областные профсоюзы рассказали в своих соцсетях.



Фото: сообщество Псковского областного совета профсоюзов ВКонтакте

Волонтеры подготовили для детей новогоднюю развлекательную программу и сладкие подарки.

«Наш молодежный совет проводит благотворительную акцию «Подари ребенку праздник» уже в течение нескольких лет, эта прекрасная традиция приносит радость. Благодарим всех, кто принял участие в акции, ваша помощь неоценима, а желание сделать добро безгранично!», — прокомментировал акцию председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.