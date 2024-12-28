Общество

Дед Мороз принес Гдову около 10 единиц дорожной техники

Новогодним подарком для Гдовского района стало приобретение новой колесной техники. Об этом глава Гдовского района Иван Мешков сообщил в своих соцсетях.



Фото здесь и далее: страница Ивана Мешкова ВКонтакте

При поддержке правительства региона Гдову удалось приобрести новые технические единицы для обслуживания дорог муниципалитета. Также в парке появился новый автобус для перевозки детей.

«Предвещая вопросы, сразу отмечу, что новая дорожная техника выйдет на дороги Гдовщины сразу после регистрации а так же проведения ТО», - сказал глава Гдовского района.