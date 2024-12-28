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Общество

Молодежный парк вблизи будущего фермерского рынка на улице Карла Маркса возведут в Пскове

29.12.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Совет по инвестициям прошедший под руководством губернатора региона, поддержал 9 проектов, планируемых к реализации или дальнейшему развитию на территории региона 18 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.

На заседании признаны соответствующими критериям областного законодательства проекты по созданию ремесленного выставочного центра «Дом в Броду» в Печорском муниципальном округе и строительству фермерского рынка в Пскове на ул. К. Маркса. 

Последний подразумевает не только возведение торгового павильона, но и создание просторной молодежной парковой зоны, объединяющей пространство рынка, университета и близлежащих объектов культурного наследия.

Теги: #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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