Правительство РФ продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств на 2025 год

Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2025 года с целью избежания дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, сообщили в российском кабмине.
«До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано», - сказано в сообщении на сайте кабмина.
В правительстве РФ отметили, что речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, пишет РИА Новости.
«Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы», - пояснили в кабмине.
Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия.
Ранее правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года.