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Общество

Стала известна вероятность возникновение ЧС на территории Псковской области в январе

30.12.2024 13:37|ПсковКомментариев: 0

Прогнозом вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в январе поделились в МЧС России по региону. 

Среднемесячная температура воздуха составит -4,7…-5,5 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется от 37 до 65 мм.

«В январе погода в Псковской области будет формироваться под чередующимся влиянием циклонов и полей повышенного атмосферного давления. Температурный фон за месяц в целом ожидается в пределах климатической нормы, но в течение месяца температура будет иметь неоднородный характер и испытывать значительные колебания», - отметили в МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 60-110% от климатической нормы.

В первую неделю месяца дневные и ночные температуры ожидаются в пределах -2…+3 градусов, с преобладанием положительных значений. Далее в течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах -2…-7 градусов, ночные температуры будут находиться в пределах -5…-10, с понижениями в отдельные ночи до -11…-16.

В отдельные дни второй половины месяца вероятны оттепели, с повышением дневной температуры до +0…+3 градусов, ночные температуры при этом составят -0…-5.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/сек.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для зимнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в январе не прогнозируется.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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