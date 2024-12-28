Общество

В «Птичьем дворике» готовы принять спасенного в Куньинском районе лебедя

В «Птичьем дворике» в деревне Ваулино готовы принять спасенного в Куньинском районе лебедя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сотрудница дворика.

Фото: Наталья Белецкая

«"Птичий дворик" готов принять лебедя. Обеспечим уход, лечение. С доставкой надо договориться», - сказала девушка.

Напомним, погибающего белого лебедя спасли неравнодушные жители в Куньинском районе

Обессиленного белого лебедя, обнаруженного в Куньинском районе, подобрали местные жители и сообщают об улучшениях самочувствия животного.

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«Встал на ноги, отогрелся. Теперь шипит на меня», - рассказывает Наталья Белецкая.

До этого Наталья отмечала слабость пернатого, сопротивление лечению и помощи.