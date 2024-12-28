В «Птичьем дворике» готовы принять спасенного в Куньинском районе лебедя

В «Птичьем дворике» в деревне Ваулино готовы принять спасенного в Куньинском районе лебедя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сотрудница дворика.
Фото: Наталья Белецкая
«"Птичий дворик" готов принять лебедя. Обеспечим уход, лечение. С доставкой надо договориться», - сказала девушка.
Напомним, погибающего белого лебедя спасли неравнодушные жители в Куньинском районе
Обессиленного белого лебедя, обнаруженного в Куньинском районе, подобрали местные жители и сообщают об улучшениях самочувствия животного.
«Встал на ноги, отогрелся. Теперь шипит на меня», - рассказывает Наталья Белецкая.
До этого Наталья отмечала слабость пернатого, сопротивление лечению и помощи.