Общество

Гололедица и снег ожидаются на территории Псковской области 31 декабря

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 декабря, сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по области в течение суток составит -2...+3 градуса.

Ночью прогнозируются осадки: по северу области небольшие в виде мокрого снега, по югу области в виде снега с дождем. Днем ожидается небольшой, мокрый снег. По югу области умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 м/сек, утром с переходом к западным направлениям со скоростью 8-13 м/сек.

Атмосферное давление низкое.