Общество

Наталья Федорова исполнила новогодние желания детей из Псковской области

Глава Псковского района Наталья Федорова исполнила новогодние желания детей с «Ёлки желаний». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Мария живет в Пскове, поэтому с удовольствием отправилась вручить подарок и пожелать всего самого наилучшего в предстоящем году лично.Александр живет в Великих Луках, поэтому приятную миссию вручения подарка попросила исполнить коллегу Андрея Беляева (глава администрации Великих Лук, - ред.). Спасибо большое за помощь в приятных хлопотах», - рассказала Наталья Федорова.

При содействии главы стругокрасненского округа Александра Волкова подарок доставлен и Анастасии, которая живет в Стругах Красных.

«Дорогие ребята! Спасибо вам за возможность творить добро! Пусть 2025 год принесет вам счастье, успех, новые возможности и позитивные эмоции! С Новым годом!» - заключила глава.