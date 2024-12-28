Общество

Большинство респондентов ПЛН поддерживают запрет продажи пиротехники

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей поддерживают инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 335 человек.

62,1% опрошенных признались, что шум от пиротехники в текущей политической ситуации только пугает, а 12,8% респондентов поддерживают инициативу из-за высокой травматичности петард.

При этом 9,6% принявших участие в опросе псковичей, напротив, считают, что инициатива убьет атмосферу праздника.

6,3% отметили, что такой запрет будет правильным на фоне серии инцидентов с взрывом петард в торговых центрах, и не стоит давать мошенникам и террористам свободный доступ к пиротехнике.

5,4% респондентов не поддерживают инициативу, так как фейерверки стали традицией для многих семей. 3,2% не стали обозначать свою позицию по этому вопросу, а 0,6% респондентов заметили, что инциденты с пиротехникой единичны, поэтому запрет на ее использование они не поддерживают.

Из данного опроса можно сделать несложный вывод - большинство псковичей весьма напуганы политической обстановкой и считают, что не нужно лишний раз пугать жителей города и области взрывами, пусть даже и праздничными. Логика здесь весьма прямолинейна и крайне понятна - пока все увлеченно устремляют взгляды на небесные цветы всевозможных оттенков, под шумок может пролететь какой-нибудь вполне опознаваемый и знакомый псковичам не понаслышке летающий объект со взрывчаткой на борту. Никто и не заметит в плотной канонаде небольшой хлопок, который может повлечь за собой крайне печальные последствия. Также в последнее время пиротехника используется мошенниками. Под надуманными угрозами людей вынуждают запускать фейерверки в торговых центрах и других местах с большим скоплением людей. Инициатива, отчасти, направлена на то, чтобы устранить и этот фактор для спокойствия граждан.

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Около 12% опрошенных поддерживают инициативу не по политическим мотивам, а из-за обычной, бытовой опаски перед травматизмом от данного развлечения. В сети, особенно в канун Нового года, то и дело мелькают сообщения о том, что кому-то где-то что-то повредило. Порой даже летально. Многие связывают это либо с некачественными пиротехническими изделиями, либо со слабым контролем за их производством, реализацией и применением. Такую точку зрения, между прочим, разделяет депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов. Он считает, что запретов и без того предостаточно. Следить нужно. Путем несложных умозаключений можно прийти к тому, что на самом-то деле тема с травматизмом, отчасти, преувеличена. Никто не отрицает того, что это действительно опасно и может закончиться трагедией, но если оценить общий процент фактически подтвержденных травматичных случаев от общего количества использованной пиротехники, то получаются незначительные (хоть и печальные) цифры. На них, по мнению 0,6% респондентов, не стоит всецело акцентировать внимание.

Чуть меньше, около 9%, считают, что инициатива о запрете продажи салютов может убить атмосферу праздника. Их можно понять. Что, если не фейерверки, петарды разных сортов и мастей, может создать ту неповторимую атмосферу торжества и всеобщего единения. Для многих это становится даже семейными традициями, с которыми, например, 5,4% опрошенных псковичей не готовы расставаться.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Сколько денег потратили на новогодние подарки?