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Общество

«Дневной дозор»: Нужен ли запрет на продажу пиротехники?

25.12.2024 11:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении запретить продажу пиротехники по всей России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В преддверии празднования Нового года на улицах и в торговых центрах открываются сезонные отделы по продаже пиротехники. Эта продукция пользуется у горожан спросом, ведь салюты, фейерверки, бенгальские огни уже давно стали неотъемлемым атрибутом новогоднего праздника и нашли свое предназначение в каждой семье. И неудивительно. Ведь именно эти красивые и радужные шары, взрывающиеся в небе под бой курантов, и создают атмосферу веселья, радости и торжественности самой долгожданной ночи в году.

Фейерверки - это искусство игры света и звука. Наблюдение за ними можно сравнить с путешествием в мир магии и волшебства. Оно окутывает нас атмосферой радости и удивления, которой так не хватает в наше время.

Четверть века назад российский рынок захлестнула волна недорогих пиротехнических изделий, которые продавались везде и всем без разбора. Празднование Нового года во второй половине 90-х всегда означало непрерывную канонаду взрывов, треск салютов и обязательно дырку в куртке от неудачно установленной ракетницы. Сейчас оборот пиротехники строго контролируется, она стала дороже. Но все равно количество любителей ярких звуковых и световых эффектов очень велико. Связь времен прослеживается в том, что состав пиротехнических средств практически не меняется. Но мало кто задумывался тогда, да и сейчас, что фейерверки могут не только потревожить чей-то сон, напугать животных, разбить окно, повредить пальцы, открытые участки тела и органы чувств, но и нанести вред здоровью за счет соединений, которые образуются после запуска. Чтобы фейерверк зажегся и разгорелся, в состав добавляют перхлораты, которые могут спровоцировать нарушения в работе щитовидной железы. Не говоря уже про вред экологии. Использованные фейерверки не подлежат переработке, зачастую остаются на месте запуска, и 1 января перед глазами предстает грустная картина замусоренного города.

Но все это — лишь вершина айсберга. В ряде городов России в последние дни происходят «мини-теракты», в которых применяются пиротехнические изделия. Но этом фоне депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить правила продажи пиротехники на фоне увеличения инцидентов с ее использованием в общественных местах. Кирьянов подчеркнул, что в условиях нынешней нестабильной обстановки пиротехника может стать инструментом преступлений и не только. С одной стороны, есть немало доводов в поддержку запрета на пиротехнику. Но, следуя этой логике, можно запретить бензин, ведь он входит в состав «коктейля Молотова». Также можно запретить гражданам выходить на улицу, ведь это они под влиянием вражеских спецслужб нарушают закон. На днях в Германии террористическую атаку совершили с помощью автомобиля. надо ли запретить продажу авто? Может быть, вместо очередных запретительных мер стоит начать обучать общество правилам информационной безопасности?

Давайте разберемся, нужно ли запретить продажу пиротехники? Поможет ли это снизить число терактов, которые совершают жертвы мошенников? Об этом — в программе «Дневной дозор». 

Главный врач Детской областной больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев подтвердил, что фейерверки могут представлять угрозу для здоровья граждан. Особенно детей, которые любят экспериментировать со взрывоопасными предметами. Финал у таких «опытов» только один - визит в травмпункт. Поэтому Евгений Васильев призывает родителей не оставлять детей наедине с пиротехническими изделиями.

«С моей точки зрения, это должно быть приравнено к взрывоопасным веществам, как продажа взрывоопасных предметов. Это все должно быть строго под контролем - только взрослому, старше восемнадцати лет, и только под контролем взрослого их запускать. В противном случае должно быть приравнивание к нарушению законодательства. Я за то, чтобы наши дети были здоровы». 

Безопасность граждан превыше всего, убежден уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, поэтому можно понять озабоченность депутатов Государственной Думы, вызванную участившимися случаями использования пиротехники для совершения противоправных действий. Вместе с тем реализовать на практике такого рода запрет, по мнению Аркадия Мурылева, достаточно сложно.

«Я бы относился к этому как положительно, так и отрицательно. В преддверии новогодних праздников, конечно, это будет сделать очень тяжело, и запретить продажу пиротехники будет очень сложно и, наверное, невозможно. И это, наоборот, подхлестнет массовое недовольство. Конечно же, это повлечет за собой и экономические последствия, потому что многие предприниматели в преддверии праздника вложили собственные средства для того, чтобы реализовать данный товар и заработать на этой продаже. Это и есть предпринимательская деятельность, поэтому тут, конечно, их можно будет понять, они будут возмущены, понесут большие издержки и серьезные потери в виде материальной выгоды и, конечно же, не будет возможности реализовать товар. Поэтому ограничить, наверное, реально. Ввести некие ограничения, может быть, какой-то контроль за продажей, потому что, действительно, это сделать необходимо». 

Руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова - «за» ужесточение правил продажи пиротехники. Громкие салюты, по ее словам, негативно сказываются не только на людях, но и на животных, причем как на домашних, так и на диких. Оглушительный шум пугает животных, приводя их в стрессовое состояние. Например, собаки срываются с поводков и убегают. Напуганных животных потом находят в изможденном состоянии, если находят вообще. Также салют опасен и для птиц. Дезориентированные пернатые ударяются о стены и окна зданий и разбиваются, отмечает Вера Короткова.

«Мы, зоозащитники, пройдя путь реабилитации животных после этих взрывов, категорически, абсолютно против пиротехники, которая вообще несанкционированная. Если уже разрешить какой-то салют, то один. Так, чтобы люди порадовались. Естественно, праздники отменять нельзя, это плохо. Люди должны отдыхать и головой, и душой. Но надо как-то минимизировать потери от этих прекрасных фейерверков». 

Не согласен со своим коллегой-парламентарием, призывающим запретить продажу пиротехники, депутат Государственной Думы Александр Борисов. Всевозможных запретов в нашей стране и так уже достаточно, а вот усилить контроль качества продаваемой пиротехники и выделить специальные площадки для их использования, по его мнению, лишним не будет. Также до людей нужно активнее доносить правила безопасного использования пиротехнических изделий, отмечает Александр Борисов.

«Мне кажется, что достаточно запретов. Вопрос же просто в правильном использовании пиротехники и ее качестве, безопасности для людей. Вот за качеством пиротехники нужно повысить контроль, следить за качеством ее хранения. И необходимо выделить специальные места для запуска фейерверков, чтобы посреди двора люди не пугали друг друга. Поэтому, мне кажется, сегодня достаточно элементов контроля. И в дополнительных запретах нет необходимости. Не нужно портить людям праздник».

Мнение депутата Госдумы поддержал заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков. По его убеждению, запрещать нельзя категорически. Запретим продажу фейерверков — люди сами будут их делать и продавать из-под полы, и будет еще хуже. А во-вторых, во все времена люди хотели праздника. И даже во времена Великой Отечественной войны были парадные салюты.

«Запретить фейерверки? Я бы на это сказал, что это неправильно. Скажем, ограничить их производство или ввести нормативы по фейерверкам, которые должны быть, чтобы они были безопасны. Опять же, бенгальский огонь тоже можно куда-нибудь ввернуть, как я видел, так делают многие. Будет такой же прекрасный поджог от бенгальского огня, если его кинуть в жилой дом. Надо просто разрабатывать правила. Не то, что сейчас все, кому не лень, производят эти фейерверки, они привозятся с Китая, кто-то в России производит. Там, опять же, должны быть определенные нормативы, нормативы по безопасности, по уровню стрельбы и так далее. Я вот за это».

После недавнего эпизода, когда в «Империале» злоумышленник запустил фейерверк, в торговом центре усилили контроль при продаже пиротехники, сообщил экс-начальник штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии, начальник службы безопасности «Империала» Александр Сотник. Теперь у всех покупателей салютов и петард спрашивают паспортные данные и телефон. Возможно, эти меры помогут избежать повторения такого рода правонарушений и заставят людей более ответственно относиться к этим опасным забавам, полагает Александр Сотник. По его мнению, пора ограничить применение фейерверков и петард в городе. Дети не задумываются о последствиях, когда кидают петарды под ноги беззащитным гражданам. Поэтому, если и запускать салюты, то только в специально отведенных местах - там, где огненные забавы никому не помешают.

«Основанием остановить продажу пиротехники должно быть не то, что сегодня что-то взорвали. Это надо было раньше делать, так как это тоже относится к средствам поражения людей. Это хорошо, что у нас в "Империале" такие потолки, которые погасили эти выстрелы. Они просто поднялись к потолку, вверх, и там все это дело разлетелось, поэтому было много дыма, но не было рикошетов, которые при поражении человека могли нанести ему различные травмы».

C 2020 года на территории Псковской области не зарегистрировано ни одного пожара по причине нарушения правил использования пиротехники, сообщила специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Псковской области Юлия Царёва. Также она напомнила, на что обратить внимание при покупке салюта.

«Необходимо проверить наличие сертификатов по российским стандартам безопасности. Второе - это класс опасности. Пиротехника у нас делится на определенные классы, и для бытового использования предназначены изделия только первых-третьих классов. Маркировка. На упаковке должна быть четкая маркировка с указанием производителя, условий хранения и правил эксплуатации. Конечно же, важен внешний вид и целостность упаковки. Упаковка должна быть целой, без повреждений и деформаций. Изделие внутри должно выглядеть аккуратно, без каких-либо дефектов. Важно обратить внимание на инструкцию по использованию, она должна быть обязательно на русском языке и содержать подробные рекомендации по использованию пиротехники и срок годности. Не покупать технику с истекшим сроком годности и приобретать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах». 

Если не считать произошедшего на прошлой неделе случая в «Империале», в последние годы в сводках происшествий не фигурировало инцидентов с использованием пиротехники. Да и в травмпункт областной больницы с травмами из-за неправильно запущенных петард поступает не больше 1-2 человек ежегодно. То есть, на первый взгляд, проблема, поднятая депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым, не так уж и актуальна для нашего региона. В то же время в других субъектах федерации фиксируются случаи, когда телефонные мошенники заставляют своих жертв с помощью фейерверков сеять панику в местах скопления людей. Поэтому ряд наших сегодняшних экспертов поддержал инициативу запретить использование пиротехники в период новогодних праздников. Но большинство это мнение не разделяют, считая, что место для праздника должно быть в любые времена. У псковичей тоже есть возможность высказаться «за» или «против» инициативы о запрете фейерверков, поучаствовав в опросе на сайте ПЛН.

Виктория Семенова

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 128 человек
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