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Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с наступающим Новым годом

Директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

«Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Друзья! Осталось совсем немного времени для прощания с уходящим 2024 годом. Для каждого из нас он отмечен не только личными событиями и достижениями, но и, прежде всего, запомнится новыми победами страны на фронте и в тылу, в приближении которых свою большую роль сыграли и войска национальной гвардии,» — сказал он.

Виктор Золотов подчеркнул высокий уровень профессионализма и эффективности выполнения поставленных задач, которые были отмечены как коллегами, так и Верховным главнокомандующим.

«И потому, именно как признание заслуг всего коллектива войск, расцениваю присвоение мне высшего звания Героя России,» — отметил он.

Генерал добавил, что «пять лучей Золотой Звезды олицетворяют мужество бойцов и командиров, находящихся сейчас на линии боевого соприкосновения».

В своем поздравлении он также выразил гордость за возможность возглавлять Росгвардию и поблагодарил весь состав ведомства: «Выражаю благодарность генералам и офицерам, прапорщикам и старшинам, солдатам и сержантам, гражданскому персоналу войск за вашу достойную службу, ратную доблесть и верность долгу!»

Он заверил, что в будущем году Росгвардия продолжит развиваться и решать важнейшие задачи по защите государства.

«Хочу пожелать, чтобы с боем курантов в каждый дом вошли мир и согласие, здоровье и благополучие, радость и удача. Берегите себя и ваших близких!» — заключил Виктор Золотов.

Генерал также передал поздравления личному составу, находящемуся на передовой, и выразил признательность семьям военнослужащих за их поддержку и терпение.