Общество

Следственное управление напоминает псковичам о правилах безопасности при использовании пиротехники

С приближением Нового года, который традиционно сопровождается фейерверками и салютами, Следственное управление по Псковской области напоминает гражданам о важности соблюдения правил безопасности при использовании пиротехнических изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Фейерверки способны сделать праздник волшебным, но неправильное обращение с пиротехникой может привести к трагическим последствиям,» — подчеркнули в ведомстве.

Следственное управление напоминает псковичам, что применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:

- ограничения по условиям применения изделия;

- способы безопасного запуска;

- размеры опасной зоны;

- условия хранения, срок годности и способы утилизации.



Применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:

1.Необходимо тщательно изучить перед запуском инструкцию;

2. Перед тем как поджечь фитиль необходимо точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

4. Не бросать горящие петарды в людей и животных!

5. Запускать петарды детям запрещено!

6. Не задерживать горящую петарду в руках!

7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!

8.Использовать петарды только на открытом воздухе!

9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!

10. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в карманах!

11. Разбирать петарду запрещается!

12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.

13. Ни в коем случае не наклоняться над пиротехникой.

14. Если петарда не сработала - не пытаться проверить или поджечь фитиль еще раз.

15. Не запускать ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помнить, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

16. Не держать изделие в руках после поджога. Стоит отбросить от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положить на землю и быстро удалиться на расстояние 5-6 метров от изделия!

17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

В завершение, региональное следственное управление сообщило, что использование пиротехники в Псковской области будет разрешено с полуночи 31 декабря 2024 года до 10:00 2 января 2025 года.

«Соблюдайте правила безопасности и пусть ваш Новый год станет действительно волшебным!» — призывают сотрудники управления.

Напомним, ранее место для фейерверков определили в Пскове.