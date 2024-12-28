Следственное управление напоминает псковичам о правилах безопасности при использовании пиротехники

С приближением Нового года, который традиционно сопровождается фейерверками и салютами, Следственное управление по Псковской области напоминает гражданам о важности соблюдения правил безопасности при использовании пиротехнических изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
«Фейерверки способны сделать праздник волшебным, но неправильное обращение с пиротехникой может привести к трагическим последствиям,» — подчеркнули в ведомстве.
Следственное управление напоминает псковичам, что применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:
- ограничения по условиям применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
1.Необходимо тщательно изучить перед запуском инструкцию;
2. Перед тем как поджечь фитиль необходимо точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.
3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.
4. Не бросать горящие петарды в людей и животных!
5. Запускать петарды детям запрещено!
6. Не задерживать горящую петарду в руках!
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
8.Использовать петарды только на открытом воздухе!
9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
10. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в карманах!
11. Разбирать петарду запрещается!
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняться над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала - не пытаться проверить или поджечь фитиль еще раз.
15. Не запускать ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помнить, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.
16. Не держать изделие в руках после поджога. Стоит отбросить от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положить на землю и быстро удалиться на расстояние 5-6 метров от изделия!
17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
В завершение, региональное следственное управление сообщило, что использование пиротехники в Псковской области будет разрешено с полуночи 31 декабря 2024 года до 10:00 2 января 2025 года.
«Соблюдайте правила безопасности и пусть ваш Новый год станет действительно волшебным!» — призывают сотрудники управления.
Напомним, ранее место для фейерверков определили в Пскове.