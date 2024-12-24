Общество

В Пскове определили специальное место для запуска фейерверков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников одобрил запуск фейерверков в Пскове в новогоднюю ночь. Чтобы всё прошло безопасно, выбрано специальное место для запуска фейерверков – городской пляж. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Любительские салюты разрешены с полуночи 31 декабря до 10.00 2 января.

«Пожалуйста, будьте внимательны при использовании пиротехники. Покупайте только качественные и сертифицированные изделия, внимательно читайте инструкции и держите безопасное расстояние от людей и зданий. И самое главное – не давайте детям играть с фейерверками. Пусть ваш Новый год будет ярким и безопасным!» - заключил Борис Елкин.