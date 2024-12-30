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Александр Козловский: Пусть в новом году сбудутся самые смелые и сокровенные мечты

31.12.2024 21:00|Псков

С наступающими праздниками – Новым 2025 годом и Рождеством Христовым – жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Поздравление опубликовано в соцсетях депутата. 

«Позади еще один год и целая книга событий - радостных, вдохновляющих и дарящих надежду. Год был наполнен подвигами наших героев-защитников на СВО. И нашими стараниями здесь, в тылу, их не подвести. Мы помогаем семьям воинов справляться с жизненными трудностями, пока они выполняют свой долг перед родиной», - сказал Александр Козловский.

В уходящем году Псковская область активно развивалась, продолжил депутат. «Наш край - благословенная и щедрая земля. Здесь живут и работают творцы-созидатели. Истинные люди труда и защитники Отечества. Я верю, что в каждом уголке нашего родного края жизнь будет становиться все более комфортной и благополучной. Дорогие земляки, от всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, пусть в новом году сбудутся ваши самые смелые, самые сокровенные мечты, пусть радость, счастье и благополучие наполнят каждый дом и каждую семью. С Новым 2025 годом. С Рождеством Христовым», - обратился к жителям Псковской области Александр Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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