Общество

Александр Козловский: Пусть в новом году сбудутся самые смелые и сокровенные мечты

С наступающими праздниками – Новым 2025 годом и Рождеством Христовым – жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Поздравление опубликовано в соцсетях депутата.

«Позади еще один год и целая книга событий - радостных, вдохновляющих и дарящих надежду. Год был наполнен подвигами наших героев-защитников на СВО. И нашими стараниями здесь, в тылу, их не подвести. Мы помогаем семьям воинов справляться с жизненными трудностями, пока они выполняют свой долг перед родиной», - сказал Александр Козловский.

В уходящем году Псковская область активно развивалась, продолжил депутат. «Наш край - благословенная и щедрая земля. Здесь живут и работают творцы-созидатели. Истинные люди труда и защитники Отечества. Я верю, что в каждом уголке нашего родного края жизнь будет становиться все более комфортной и благополучной. Дорогие земляки, от всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, пусть в новом году сбудутся ваши самые смелые, самые сокровенные мечты, пусть радость, счастье и благополучие наполнят каждый дом и каждую семью. С Новым 2025 годом. С Рождеством Христовым», - обратился к жителям Псковской области Александр Козловский.