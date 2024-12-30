Общество

Условие договора о теплоснабжении Псковской межрайонной больницы признали недействительным

По иску первого заместителя прокурора области часть договора между МУП «Палкинская ПМК» и Псковской межрайонной больницей на пользование тепловой энергией в горячей воде признали недействительным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установили, что договор на пользование тепловой энергией в горячей воде, заключенный между «Палкинская ПМК» и Псковской области «Псковская межрайонная больница», предусматривает условие полного ограничения режима потребления в нарушение порядка, установленного пунктом 67 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808.

Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрен специальный порядок введения ограничения режима потребления тепловой энергией в отношении социально значимых категорий потребителей, к которым относятся медицинские учреждения.

Учитывая изложенное, первый заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании недействительным указанного условия договора на пользование тепловой энергией в горячей воде.

Требования прокурора суд удовлетворил, его исполнение находится на контроле в прокуратуре области.