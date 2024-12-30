Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Воспитатели будущего
Обследования без очередей и хамства
Готовим сами как в ресторане
Господин Рейтингомер
«Легкая кухня»
«Истфакт» Ленин в Пскове
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
резонанс 2024
100 самых Влиятельных псковичей
Отпечаталось В сердце
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Платное лечение
От стекляшки до «чебурашки»
2024 год Политические итоги
график работы Парка «Волшебная гора»
 
 
 
ещё Общество 30.12.2024 11:500 Как встретить Новый год и не умереть 01.01.2025 13:260 Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 2 января 01.01.2025 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Лизой Матрёшкой 01.01.2025 12:570 «Квартирник»: Елена Васильчикова (KaLLi) на ПЛН FM. ВИДЕО 01.01.2025 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Еленой Васильчиковой (KaLLi) 01.01.2025 10:370 Две значимые даты будут отмечаться в Дновском округе в 2025 году
 
 
 
Самое популярное 27.12.2024 10:194 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза 28.12.2024 11:335 Тотальное подорожание 27.12.2024 11:3210 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 30.12.2024 15:406 Интерактив: Пробки образовались в Пскове 25.12.2024 14:333 Главного бухгалтера псковского УФССП обвиняют в совершении 12 преступлений
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Еленой Васильчиковой (KaLLi)

01.01.2025 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Сегодня гостем программы станет артист, музыкант, автор-исполнитель Елена Васильчикова (KaLLi). Она представит слушателям свою новую новогоднюю песню, а также ответит на вопросы ведущего Артема Татаренко об итогах минувшего года и своих творческих планах.

Начало программы в 12.05. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Трансляция завершена.

Теги: #квартирник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 26 человек
01.01.2025, 13:300 В России ввели новые правила покупки сим-карт для иностранцев 01.01.2025, 13:260 Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 2 января 01.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Лизой Матрёшкой 01.01.2025, 12:570 «Квартирник»: Елена Васильчикова (KaLLi) на ПЛН FM. ВИДЕО
01.01.2025, 12:300 Специалисты «СитиИнвестГрупп» чистили дороги в новогоднюю ночь 01.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Еленой Васильчиковой (KaLLi) 01.01.2025, 11:300 Нежилой дом горел в Локнянском округе 31 декабря 01.01.2025, 11:200 Мужчина пострадал при пожаре в новоржевской деревне Устиново
01.01.2025, 11:000 «Квартирник»: Первоянварский чилл с Лизой Матрёшкой и о лучшем, что случилось с группой в 2024 году 01.01.2025, 10:370 Две значимые даты будут отмечаться в Дновском округе в 2025 году 01.01.2025, 10:000 Елена Васильчикова (KaLLi) станет гостем программы «Квартирник» на ПЛН FM 01.01.2025, 09:300 Экс-президент Эстонии Рюйтель скончался в возрасте 96 лет
01.01.2025, 09:000 День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского отмечается 1 января 31.12.2024, 22:200 Михаил Ведерников: Уходящий год стал особенным 31.12.2024, 22:000 В Псковской области за неделю выявили свыше трех тысяч случаев ОРВИ 31.12.2024, 21:400 Дмитрий Шахов: Старайтесь верить в чудеса — это делает человека моложе, счастливее и добрее
31.12.2024, 21:200 До +5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 1 января 31.12.2024, 21:000 Александр Козловский: Пусть в новом году сбудутся самые смелые и сокровенные мечты 31.12.2024, 20:400 Большинство респондентов ПЛН поддерживают запрет продажи пиротехники 31.12.2024, 20:200 «Обратный отсчет»: Илианна Петрова об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год. ВИДЕО
31.12.2024, 20:000 Епископ Сергий: Желаю, чтобы счастье и радость вошли в каждый дом 31.12.2024, 19:400 Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году 31.12.2024, 19:200 Александр Борисов: Пусть 2025 год станет временем новых возможностей 31.12.2024, 18:580 Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
31.12.2024, 18:400 Мультимедийный и реконструкторский фестивали пройдут в Псковской области в 2025 году  31.12.2024, 18:200 Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 1 января 31.12.2024, 18:000 Профилактическая акция Росгвардии «Безопасный новый год» проходит в Псковской области 31.12.2024, 17:400 Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран
31.12.2024, 17:200 Свыше 750 млн рублей привлекли в Псковскую область по нацпроекту «Культура» 31.12.2024, 17:100 Александр Котов: Желаю каждому в Новом году наполнять свой разум созидательными мыслями 31.12.2024, 17:000 Андрей Беляев: Пусть Новый год будет удачным и счастливым 31.12.2024, 16:550 Фотофакт: Автомобиль Деда Мороза был замечен на парковке ТРЦ в Пскове
31.12.2024, 16:400 В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Новым годом и Рождеством 31.12.2024, 16:200 Планка задана, и мы будем ее держаться: Илианна Петрова о культурной повестке-2025 31.12.2024, 16:000 Изменить круг своих друзей в Новому году хотят 10% псковичей - опрос 31.12.2024, 15:570 Следственное управление напоминает псковичам о правилах безопасности при использовании пиротехники
31.12.2024, 15:400 Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с наступающим Новым годом 31.12.2024, 15:200 Открытая тренировка по воркауту пройдет 1 января в Великих Луках 31.12.2024, 15:000 Игорь Иванов: Пусть каждый день будет наполнен новыми возможностями и успехами 31.12.2024, 14:400 МЧС напомнили псковичам правила обращения в экстренные службы
31.12.2024, 14:200 Антигололедную обработку дорог провели сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 31.12.2024, 14:100 «Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея в 2024 году и планах на 2025-й. ВИДЕО 31.12.2024, 14:070 «Постскриптум»: Неделя событий в музее, Псков - для туристов и не на пляже - нельзя! ВИДЕО 31.12.2024, 14:001 Илианна Петрова: Масштабные культурные проекты реализуют по всей области
31.12.2024, 13:400 «ГорДозор»: Чем занять себя на новогодних выходных? ВИДЕО 31.12.2024, 13:200 28 квот для перебравшихся в сельскую местность работников сферы культуры выделят в Псковской области  31.12.2024, 13:060 «Тройной тулуп» со столкновением на перекрестке Рижского и Юбилейной попал на видео 31.12.2024, 13:000 Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде
31.12.2024, 12:400 Илианна Петрова: Учреждения культуры Псковской области активны в работе с грантами 31.12.2024, 12:200 Псковича задержали по подозрению в краже 31.12.2024, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Илианной Петровой 31.12.2024, 12:001 Сергей Вострецов: Пусть каждый день нового года приносит радость и новые достижения
31.12.2024, 11:400 Дед Мороз рассказал, что делает летом 31.12.2024, 11:220 Сажа сгорела в дымоходе здания в Великих Луках 31.12.2024, 11:200 Новогодний фестиваль воркаута «База» провели в Пскове 31.12.2024, 11:170 Божественную литургию проведут в Михайловском храме в Печорах 1 января
31.12.2024, 11:000 Несудимый житель Гдовского района наказан за неуплату алиментов своему ребенку 31.12.2024, 10:400 В Пскове следователи поздравили детей-сирот с наступающими новогодними праздниками 31.12.2024, 10:200 «Обратный отсчет»: Илианна Петрова об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год 31.12.2024, 10:000 Николай Козловский: Пусть Новый год станет для всех успешным и поможет осуществить намеченные планы
31.12.2024, 09:400 Наталья Федорова исполнила новогодние желания детей из Псковской области 31.12.2024, 09:180 Пенсионерку с острова Залит госпитализировали при помощи специалистов аварийно-спасательной службы 31.12.2024, 09:000 Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря в Пскове установят и освятят на рождественской неделе 30.12.2024, 22:000 На Солнце произошли еще две мощные вспышки высшего рентгеновского класса X
30.12.2024, 21:452 Мальчику из Пскова вручили подарок с «Ёлки желаний» 30.12.2024, 21:400 Женщина из Гдовского района отправилась на принудительные работы за неуплату алиментов 30.12.2024, 21:200 Гололедица и снег ожидаются на территории Псковской области 31 декабря 30.12.2024, 21:000 Псковичи назвали главные новогодние приметы - опрос
30.12.2024, 20:400 Только 32% жителей СЗФО получат годовую премию - аналитика 30.12.2024, 20:200 Жительницу Гдовского района оштрафовали за оскорбление соседки 30.12.2024, 20:000 Два гаража сгорели в Великих Луках 30.12.2024, 19:400 Опубликована новогодняя афиша музея-заповедника «Изборск» на первые дни января
30.12.2024, 19:200 Футбольный мяч и спортивный инвентарь подарили детям сотрудники псковского УФСИН 30.12.2024, 19:000 Почти тысячу боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области за неделю 30.12.2024, 18:400 Подростки устраивают поджоги квартир в российском городе 30.12.2024, 18:200 Молодых людей задержали за кражу автотоваров в магазине на улице Труда в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru