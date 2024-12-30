Общество

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Еленой Васильчиковой (KaLLi)

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гостем программы станет артист, музыкант, автор-исполнитель Елена Васильчикова (KaLLi). Она представит слушателям свою новую новогоднюю песню, а также ответит на вопросы ведущего Артема Татаренко об итогах минувшего года и своих творческих планах.

Начало программы в 12.05. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Трансляция завершена.