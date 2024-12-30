Общество

Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с 1 января

Заработные платы сотрудников бюджетной сферы, а также пенсионеров будут проиндексированы с 1 января, следует из данных федерального бюджета на 2025 год.

Зарплаты бюджетников — врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры, отдельных категорий госслужащих — повысили на 13,2 процента.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <...> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2 процента, в 2026 году на 10,2 процента, в 2027 году на 8,3 процента с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», — говорится в федеральном бюджете Социального фонда России на 2025 год.

Кроме того, на 13,2 процента поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работникам лесных хозяйств.

При этом индексация не затронет депутатов, сенаторов и судей, пишет РИА Новости.

Пенсии пенсионеров, как работающих, так и неработающих, проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Такое решение было принято президентом Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Данное повышение затронет 7,8 миллиона россиян.