Общество

В Великих Луках поздравили со 100-летним юбилеем двух ветеранов

1 января 2025 года исполнилось 100 лет ветеранам Великой Отечественной войны Екатерине Садовниковой и Анне Козловой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки с представителем социальной защиты, совместно с волонтёрами Победы поздравили ветеранов с юбилеем, вручили им цветы и подарки.

«В день 100-летнего юбилея от всей души желаем здоровья, благополучия, счастливых лет жизни, наполненных любовью, вниманием, заботой дорогих и близких людей!» - отметили в администрации