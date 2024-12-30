Общество

В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде», — говорится в релизе.

Заболевшая с 14 по 26 декабря провела отпуск на Пхукете. По предварительным данным, она ела сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что провели дезинфекционную обработку самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, определили круг контактных лиц, которых взяли под медицинское наблюдение.

Заболевшую женщину уже выписали из инфекционной больницы, добавили в ведомстве.

В конце декабря Роспотребнадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде. Вспышка заболевания наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы Шве Кокко. По данным СМИ, за месяц там выявили порядка 300 случаев. В России эпидемиологическая ситуация по холере стабильна и находится под постоянным контролем, подчеркнули в ведомстве, пишет РИА Новости.