Общество

В Псковской и Новгородской областях энергетики ликвидируют последствия непогоды

Последствия непогоды в Псковской и Новгородской областях - вырванные с корнями деревья и сломанные опоры ЛЭП. На смене в регионах сегодня, 2 января, работают 145 бригад, которые ликвидируют все неполадки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Россети Северо-Запад/ Telegram-канал

Снег с дождем и шквалистый ветер сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются ледяной коркой. Из-за такой погоды в Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим.

Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.