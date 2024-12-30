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Общество

Гастроэнтеролог рассказал, как долго можно есть салаты с новогоднего стола

02.01.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Срок хранения праздничных салатов зависит от их ингредиентов и способа приготовления. В общем, традиционные майонезные или сметанные салаты, такие как оливье или селедка под шубой, рекомендуется употреблять в течение 1–2 дней при правильном хранении в холодильнике. Однако это касается лишь тех случаев, когда салаты не подвергались многократному открыванию и закрыванию упаковки. Если салат был оставлен при комнатной температуре, его следует употребить в течение 2 часов, чтобы избежать пищевых отравлений. Об этом рассказала  врач-гастроэнтеролог Инвитро-Приволжье Наталья Морозова. 

К каким блюдам нужно относиться настороженно?

С особой осторожностью стоит относиться к салатам, содержащим:

  • Майонез и сметану. Эти ингредиенты могут стать питательной средой для болезнетворных бактерий, особенно если хранились долго или в ненадлежащих условиях.
  • Вареные яйца.
  • Морепродукты. Салаты с креветками или другим морепродуктом также требуют особого внимания, так как могут быстро портиться при неправильном хранении.
  • Свежие овощи и зелень, такие как редис, салатный лист или томаты, выделяют сок, который способствует размножению бактерий.

Почему у салатов, заправленных сметаной/майонезом, срок хранения даже в холодильнике не должен превышать 12 часов?

Срок хранения таких салатов ограничен по нескольким причинам:

  1. Активация патогенной флоры. Майонез и сметана, являясь молочными продуктами, могут содержать бактерии, такие как   Листерия (Listeria) или Сальмонелла (Salmonella), которые начинают активно размножаться при более длительном хранении.

  2. Качество ингредиентов. Долгое хранение может привести к изменению текстуры, вкуса и питательных свойств продукта. Например, овощи могут стать водянистыми, а заправка – прокиснуть и все это идеальная среда для размножения бактерий.

  3. Температура хранения. Холодильник может замедлять, но не полностью останавливать процессы порчи. Даже при низкой температуре определенные бактерии могут оставаться активными.

Правда ли, что срок хранения салатов, содержащих вареные яйца, не должен быть выше 6 часов?

«Да, это правда. Салаты с вареными яйцами достаточно чувствительны к условиям хранения, которые могут спровоцировать развитие патогенных микроорганизмов. Вареные яйца являются источником белка, что способствует быстрому размножению бактерий при температуре выше 5 °C. Поэтому такой салат лучше употребить в течение 6 часов после приготовления, особенно если он не находился в условиях постоянного хранения в холодильнике», - отметила врач. 

В каких условиях рекомендуется хранить салаты?

Для максимально безопасного хранения салатов необходимо:

  • Обеспечить хранение в холодильнике при температуре 2–5 °C. Это замедлит размножение микроорганизмов.
  • Использовать герметичные закрытые контейнеры, чтоб предотвратить контакт с воздухом.
  • Избегать хранения в местах с высокой температурой. Не оставляйте салаты на столе или в теплых помещениях более 2 часов.
  • Не хранить остатки еды, особенно если она уже была разложена по тарелкам. Лучше избавиться от оставшихся порций. И не рекомендуется соединять в одной тарелке или контейнере для хранения еды разные блюда, так как это может привести к перекрестной контаминации (когда бактерии с одного блюда попадают на другое, например сальмонелла с мяса на салат) и в последствии к кишечной инфекции.

К каким последствиям может привести нарушение условий и сроков хранения готовых салатов?

Несоблюдение условий и сроков хранения может привести к пищевые отравлениям разной степени тяжести. И в результате употребления испорченных салатов можно столкнуться с различными типами патогенных микроорганизмов:

  1. Сальмонелла часто встречается в куриных яйцах и мясных продуктах, может вызывать симптомы, такие как диарея, рвота, лихорадка и боли в животе.
  2. Листерия содержится в молочных продуктах и готовых блюдах, может приводить к тяжелым заболеваниям.
  3. Клостридии образуются в продуктах, которые неправильно хранились, и могут вызывать ботулизм – серьезное заболевание с потенциально опасными для жизни последствиями.
  4. Стафилококк может вызывать воспаления и пищевые отравления.

Основные симптомы: обезвоживание, снижение артериального давления и боли в животе. Постоянное или продолжительное употребление испорченной или неправильно хранящейся пищи может привести к долгосрочным проблемам с кишечной флорой.

Чтобы избежать проблем, необходимо следить за сроками хранения, температурным режимом и качеством ингредиентов. При неправильном хранении продукты теряют свои вкусовые и питательные качества, что делает их не только менее вкусными, но и менее полезными. Следуя рекомендациям и предостережениям, вы сможете наслаждаться праздничными салатами, минимизируя риск пищевых отравлений и других неприятностей.

Теги: #здоровье #салат #новогодний стол
Источник: Псковская Лента Новостей
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