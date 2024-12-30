Общество

Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из Островского района

Глава Островского района Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из многодетной островской семьи накануне Нового года. Об этом он сообщил на своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

«О чём мечтали девочки, узнал, когда в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» снял два шара-открытки с ёлки, установленной в Доме детского творчества города Острова» - рассказал Дмитрий Быстров.

В канун Нового года Глава Островского района пригласил в рабочий кабинет 16-летнюю Екатерину, восьмилетнюю Карину и их маму. Карине вручил желанный кукольный набор, а Екатерина, которая хотела в подарок какой-нибудь сюрприз, получила книгу «Сочини мне сказку» и подростковую косметику. Не осталась без новогоднего подарка и их мама.

В ходе общения сестры рассказали, что учатся в школе № 3 города Острова и как им даются различные школьные предметы.

«Похвалил девочек за хорошую учёбу и отметил, что на чудеса в учёбе рассчитывать не приходится, надо самому прикладывать много усилий, много читать, решать задачи, а порой просто зубрить, чтобы получить отличную оценку», - отметил глава Островского района.