Общество

Ущерб от IT-мошенничества за 11 месяцев 2024 года составил 168 млрд рублей

Россияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей в результате дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«За 11 месяцев 2024 года материальный ущерб от дистанционных хищений составил более 168 млрд рублей», - сказал собеседник агентства.

Как рассказали в МВД, всего за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано более 702 тыс. IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 года. "Вместе с тем удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году", - отметили в ведомстве.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее сообщал, что пострадавшими от незаконных действий в цифровой сфере становятся физические и юридические лица, в том числе государственные структуры. Киберпреступлениями наносится существенный вред экономике и имущественным правам граждан. По словам министра, в структуре ведомства функционируют специальные подразделения по борьбе с преступлениями в сфере IT-технологий, пишет ТАСС.