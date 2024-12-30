Общество

Число кочевых семей в РФ с 2020 года выросло более чем на 30%

Общее количество кочевых семей в России выросло с 2020 года на 30,8%, до 6 582, а число детей в них - на 66,8%, до 12 018. Об этом сообщила директор якутского филиала Федерального института родных языков Наталья Ситникова.

«Как показывает мониторинг, количество кочевых семей выросло с 4 617 в 2020 году до 6 582 в 2024 году (на 30,8 %), число детей в них - с 3 985 до 12 018 (на 66,8%), в том числе 4 663 ребенка дошкольного возраста (38,8%)», - рассказала Ситникова.

Эксперт считает, что государственная политика в сфере получения дошкольного и начального общего образования детей в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности их родителей привела к росту дошкольных групп, работающих в условиях кочевья.

По ее словам, нарабатывается инновационный формат организации кочевого образования. К нему можно отнести создание сети из шести кочевых дошкольных групп при одной дошкольной организации, учет региональных и этнокультурных особенностей в работе кочевых дошкольных структур в Ямало-Ненецком автономном округе, последовательное развитие стойбищных школ-садов с доступом к дистанционным программам дошкольного образования в IT-стойбищах Ханты-Мансийского автономного округа, предоставление профессионального образования в удаленных точках в очно-заочной форме, организация обучения чумработниц из числа членов общин с получением дополнительной специальности, отметила собеседница агентства.

«В дальнейшем требуется разработка цифрового контента и новых технологий разновозрастного обучения в целях опережающей поддержки цифровой трансформации содержания образования детей коренных малочисленных народов», - считает Ситникова.

По ее словам, в арктических регионах Российской Федерации принимаются меры для повышения доступности качественного образования в рамках национальных проектов в сфере образования. Наряду с общими федеральными проектами реализуются региональные, направленные на социально-педагогическую поддержку особенностей традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и более полное использование образовательного потенциала семей кочевых родовых общин, пишет ТАСС.