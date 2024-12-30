Общество

Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов

Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит на первом заседании в 2025 году в первом чтении законопроект о предоставлении дополнительного отпуска продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, сообщил глава этого комитета Василий Пискарев.

«Уже готовим первое заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции в наступившем году. Так, планируем рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, предусматривающих возможность: предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий», - написал Пискарев в своём Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что комитет ГД по безопасности на первом заседании в 2025 году рассмотрит законопроект об использовании при проведении контртеррористической операции не только автомобилей, что уже предусмотрено законом, но и самоходных машин, принадлежащих организациям, а в неотложных случаях – и физическим лицам.

«При этом предусмотрено возмещение возможного ущерба. Именно такая техника зачастую бывает нужна для предотвращения или устранения последствий терактов», - уточнил парламентарий.